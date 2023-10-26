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Bursa'da 6 aylık bebek evinde ölü bulundu! Ekipler anne ve babayı gözaltına aldı - Son Dakika

Bursa'da 6 aylık bebek evinde ölü bulundu! Ekipler anne ve babayı gözaltına aldı

Son Güncelleme: 26.10.2023 19:39

Bursa'da anne ve babası tarafından hareketsiz halde bulunan 6 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu. Ekipler, çelişkili ifadeler veren bebeğin anne ve babasını gözaltına aldı.

Bursa'da 6 aylık bebek evinde ölü bulunurken, çelişkili ifadeleri nedeniyle anne ve baba gözaltına alındı.

6 AYLIK BEBEK ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi 16'ncı Okul Sokaktaki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. R.Ç. ile D.Ç., 6 aylık bebekleri Ali Ahmet Ç.'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Aile, bebeğin tepki vermemesi üzerine, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği, vücudunda ise morluklar olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, çelişkili ifade veren anne ve babası ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Panayır mahallesi, Osmangazi, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 6 aylık bebek evinde ölü bulundu! Ekipler anne ve babayı gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 6 aylık bebek evinde ölü bulundu! Ekipler anne ve babayı gözaltına aldı - Son Dakika
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