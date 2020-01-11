Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 bine yakın ekstasy tablet ele geçirildi.

Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 bine yakın ekstasy tablet ele geçirildi.


Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, S.B. ve M.A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, S.B. ve M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 913 adet ekstasy tablet, 21 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen S.B. ve M.A. burada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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