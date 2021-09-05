Bursa'da 6 Eylül'de ulaşım öğrencilere ücretsiz - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz yüze eğitim başladığı ilk gün 6 Eylül'de ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Uzun bir süredir korona virüs sebebiyle okullarından ayrı kalan öğrenciler yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz yüze eğitim başladığı ilk gün 6 Eylül'de ulaşımın tüm öğrencilere tam gün ücretsiz olacağını açıkladı.

Başkan Aktaş mesajında: "6 Eylül'de tüm öğrencilerimize tam gün ulaşım ücretsiz." ifadelerini kullandı. - BURSA