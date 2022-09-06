Bursa'da 6 bisiklet hırsızlığının faili kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 6 bisiklet hırsızlığının faili kıskıvrak yakalandı

06.09.2022 09:59
Bursa'da 6 bisiklet hırsızlığının faili kıskıvrak yakalandı

Bursa'da 6 farklı bisiklet hırsızlığının faili olan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da 6 farklı bisiklet hırsızlığının faili olan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallelerde gelen bisiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçirdi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son olarak bir alışveriş merkezinin önünden çalınan bisiklet sebebiyle güvenlik kamera görüntülerinde yapmış olduğu çalışmalarda, şüphelinin Murat V. (28) olduğunu tespit etti. Murat V., yapılan takip neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Murat V.'nin daha önce farklı tarihlerde çalıp sattığı 5 adet piyasa değeri yüksek olan bisiklet, geri alınarak sahiplerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 6 bisiklet hırsızlığının faili kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 6 bisiklet hırsızlığının faili kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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