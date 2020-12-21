Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı - Son Dakika

Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı

21.12.2020 10:50

Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı Yıkımın büyüklüğü gün ağırınca havadan görüntülendi Bursa'da 6 katlı eski emniyet binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.

Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı

Yıkımın büyüklüğü gün ağırınca havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da 6 katlı eski emniyet binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım anı saniye saniye kameraya yansırken, gün aydınlanınca enkaz yığını havadan görüntülendi.

Ekipler moloz temizleme çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Bursa'da şehrin merkezinde 46 yıldır İl Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet veren boşaltılmış 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Geniş güvenlik tedbiri alınan binanın yıkılmasının ardından ekiplerin moloz temizleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Bursa'da 1970'li yıllarda inşa edilen Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Bursa Emniyet Müdürlüğü binası, 40 yılı aşkın süredir hizmet veriyordu. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yeni kompleksine taşınmasıyla bina Asayiş Şube Müdürlüğü olarak hizmet verdi. Ancak depreme dayanıksız olduğu belirlenen 6 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

Yaklaşık 6 ay önce boşaltılan ve yıkımı ihale edilen Eski Emniyet Müdürlüğü binası için geniş güvenlik tedbiri alındı.

Şehrin en işlek caddesinde bulunan ve kimsenin zarar görmemesi için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde yıkımı tamamlanan binanın çökmesi saniye saniye kaydedildi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkımı yapılan binanın yerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çarşı Polis Karakolu'nun hizmet verecekleri daha küçük bir hizmet binası yapılacak.

Binanın arkasındaki sokak ise yeniden açılacak.

Binanın yıkılmasının ardından ekiplerin çalışmaları ve günün ağırmasıyla açılan alan havadan drone ile görüntülendi.

Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı - Son Dakika


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