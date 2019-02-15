Son Dakika Haberleri: Bursa'da 6 Puanlık Maç

Bursa'da 6 Puanlık Maç

1 saat önce

Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak.

Bursa'da 6 Puanlık Maç, System.String[]
Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak.

Yeşil-beyazlı takım yarın sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir müsabaka oynayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Timsah, yarınki maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Bursaspor, 24 puanla 13., Çaykur Rizespor ise 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Ayrıca ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Ligde 32 randevu

Her iki takımda ligde yarınki müsabakayla birlikte 32. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 31 maçta Bursaspor'un galibiyetlerde 14-12'lik üstünlüğü bulunuyor. Taraftarlar arasındaki 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 41 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü.

Bursaspor sahasında kaybetmiyor

Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursa'da oynanan maçlarda ise ev sahibi takımın ezici bir üstünlüğü bulunuyor. 15 Süper Lig maçında 11 kez Timsah, 1 kez Rize ekibi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Rizespor, Bursa deplasmanında son galibiyetini 1988 Ağustos ayında elde etti.

Sakatlıklar can sıkıyor

Zorlu müsabaka öncesinde yeşil-beyazlı takımda sakat futbolcuların çokluğu göze çarpıyor. Sezon başında bu yana gol yollarında büyük sıkıntı çeken Bursaspor'da golcü oyuncu Diafra Sakho, Kubilay Kanatsızkuş ve Tunay Torun ile cezalı Aytaç Kara bu müsabakada forma giyemeyecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Bursa, Çaykur Rizespor, Rizespor, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor Barcelona, Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İçin Servet Yardımcı'nın İsmi Geçiyor Fenerbahçe'de Frey Formaya Göz Kırpıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:36:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 6 Puanlık Maç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]