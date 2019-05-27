Bursa'da 6 yaşındaki çocuğu yangından komşuları kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesine bağlı Osmaniye
Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Alevler arasında kalan 6 yaşındaki Efe'yi komşuları kurtardı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Osmaniye Mahallesi Gaziler Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Turgut Er'e ait evin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek alt kattı bulunan balkon ile bir kömürlüğe sıçradı. Yangın sırasında alevler arasında kalan 6 Yaşındaki Efe Er ise komşular tarafından kurtarılarak dışarıya çıkartıldı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yarım saatlik çalışma neticesinde yangını söndürdü. Yangın neticesinde balkon ve kömürlükte maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA
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