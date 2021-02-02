Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

02.02.2021 07:53
Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi ve arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bazı adreslerde dışarıyı gözetlemek için kurulu olan güvenlik kameraları dikkati çekti.

Özel Harekat, Uyuşturucu, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kundakladıkları dükkanın sahibini telefonla arayıp yangını izlettirdiler İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Kayseri'de en büyüğü 4.6 olan art arda 6 deprem Kayseri'de en büyüğü 4.6 olan art arda 6 deprem         
05:41
İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor         
00:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor         
00:15
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor         
22:26
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı         
19:00
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 08:02:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei