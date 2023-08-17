Bursa'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalkmadı - Son Dakika

Bursa'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalkmadı

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:01

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberleri üzerine, 'Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir' dedi. Başkan Aktaş, özel halk otobüsü esnafıyla yapılan anlaşmalar gereği, ücretsiz seyahatlerin mali külfetinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edildiğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberleri üzerine, "Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.

Bursa'da daha rahat ve konforlu ulaşım amacıyla birçok yatırımı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanımının daha cazip hale getirilmesi için de gerekli adımları atıyor. Bazı yayın organlarında 'Özel Halk Otobüsleri Birliği, tüm Türkiye'de 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı aldı' yönünde çıkan haberler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'tan bir açıklama geldi. Başkan Aktaş, "2018 yılından bu yana özel halk otobüsü esnafımızla yapılan anlaşmalar gereği, yolcu başı veya kilometre başı ödeme yapılmaktadır. Ücretsiz seyahatlerin oluşturduğu mali külfet Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmektedir. Bu eylem kararı, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme gelmiştir. Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Bursa'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalkmadı - Son Dakika
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