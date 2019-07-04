Son Dakika Haberleri: Bursa'da 660 kök kenevir yakalandı
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Bursa'da 660 kök kenevir yakalandı

54 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bursa'da 660 kök kenevir yakalandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde G.D. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ve ticareti yaptığı bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için harekete geçti. G.D.'nin evinde ve bahçesinde arama yapan ekipler, 4 ayrı bölgeye ekili olan hasat dönemi gelmiş toplam 660 kök kenevir bilgisi ele geçirdi. Yakalanan G.D. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasadışı ekim suçlarından işlem yapılarak gözaltına alınırken, sorgusuna devam edildiği öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:22 Kaynak: İHA
Jandarma, Kenevir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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