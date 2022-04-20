Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi! - Son Dakika
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Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!

20.04.2022 16:58

Bursa'da geçtiğimiz yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Aleyna Çakmak, 171 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MEMLEKETİ ARTVİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın, yarın memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.

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Osmangazi, Tragger, Artvin, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi! - Son Dakika
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