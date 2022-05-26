Bursa'da 7 günlük yasak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 7 günlük yasak

26.05.2022 16:39
Bursa'da 7 günlük yasak

Bursa Valiliği, kamu güvenliğini sağlama gerekçesiyle protesto, oturma eylemi, bildiri dağıtma, toplantılar ve yürüyüşler gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bursa Valiliği, kamu güvenliğini sağlama gerekçesiyle protesto, oturma eylemi, bildiri dağıtma, toplantılar ve yürüyüşler gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla; ilimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem/etkinlikler ile bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 27.05.2022 tarihi saat: 00.01'den 02.06.2022 tarihi saat: 23.59'a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni
Kaynak: İHA

Bursa Valiliği, Oturma Eylemi, Protesto, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 7 günlük yasak - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:46:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 7 günlük yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement