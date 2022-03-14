Bursa'da 7 ilden lise öğrencilerinin katıldığı TÜBİTAK proje yarışması başladı - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın bölge aşaması, Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ev sahipliğinde başladı.

BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 3 gün devam edecek yarışma kapsamında 12 dalda 100 proje yer aldı. İlk gün, fuaye alanında kurulan stantlarda Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir'den gelen öğrenciler, projelerini ziyaretçilere tanıttı.

TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, serginin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe 7 ilden lise öğrencilerinin, danışmanlarıyla katıldığını söyledi.

Yarışmada biyoloji, fizik, kimya, matematik, değerler eğitimi, tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji gibi 12 alandan projelerin bulunduğunu belirten Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"Bu projelerin değerlendirme süreci olacak. Jüri üyelerimiz gün içinde öğrencilerimizi dinleyerek projelerle ilgili puanlamalar yapıyorlar. Perşembe günü 18 birinci belirlenecek. İlgili alanlarda ikinci ve üçüncülük kontenjanları da var. Öğrencilerin değerlendirmesi tamamlandıktan sonra Türkiye finaline gidecek projeler belirlenecek. Keyifli bir süreç. Öğrencilerin özellikle proje kültürünü öğrenmeleri ve böyle bir deneyimi kazanmaları açısından çok önemli."

Özkan, yarışmalarda yer aldıktan sonra geliştirilen, patenti alınan, literatüre dahil edilen pek çok örnek projenin bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencileri yüreklendiren çalışmaların ve akademisyen desteklerinin olduğu bir süreci gözlemlediklerini kaydeden Özkan, "Geçen yıl pandemiden dolayı bu etkinliği çevrim içi gerçekleştirmiştik. Bu etkinliğin yüz yüze yapılması için hem öğretmenlerimizin hem idarecilerimizin hem de öğrencilerimizin çok büyük bir isteği oldu. Yüz yüze olunca daha fazla etkileşim oluyor. Bunun çok güzel yönlerini şimdi görüyoruz. Hepsi çok mutlu, yoğun bir katılım var." diye konuştu.