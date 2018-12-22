Son Dakika Haberleri: Bursa'da 7 Katlı Apartmanda Yangın (3)

Bursa'da 7 Katlı Apartmanda Yangın (3)

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Hüdavendigar Mahallesi Derince Sokağı'nda sitede bulunan 7 katlı bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Olay yerine gelen doğal gaz ve elektrik ekipleri, binadaki enerji hatlarını kontrollü olarak kesti. Polis ekipleri de önlem amacıyla apartmandaki vatandaşların tahliyesini sağladı.

İtfaiye görevlileri, merdivenli araçla çatıya uzanarak alevlere müdahale etti.

Yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 10 itfaiye aracıyla bir saat süren çabaları sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan ve binada büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:51 Kaynak: AA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Kavga Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:48:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 7 Katlı Apartmanda Yangın (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]