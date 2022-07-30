Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

30.07.2022 03:46
Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

BURSA'da 7 katlı apartmanın 5'inci katında yangın çıktı.

BURSA'da 7 katlı apartmanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarıldı. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Bey Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki bir dairenin mutfağında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri apartmandaki komşularını uyararak binayı tahliye etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, binadaki duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Binanın 6'ncı katında mahsur kalan bir kadın merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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