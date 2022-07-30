Alevler daireyi küle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Alevler daireyi küle çevirdi

30.07.2022 03:31
Alevler daireyi küle çevirdi

Bursa'da 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki daire, alevlere teslim oldu.

Bursa'da 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki daire, alevlere teslim oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçuk Bey Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, büyük panik yaşadı. Mahalleli ve apartman sakinleri sokağa dökülürken, ihbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede geldi. Ancak apartmanın altına park edilen araçlardan dolayı, yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Merdivenli itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, daire kullanılmaz hale geldi.

Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

YORUMLAR
500
Yüzme havuzunda yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi Yüzme havuzunda yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi Yıldırım'da sağlıklı nesiller yetişiyor Yıldırım'da sağlıklı nesiller yetişiyor
Kaynak: İHA

Yıldırım, İtfaiye, Selçuk, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevler daireyi küle çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 03:31:36. #1.13#
SON DAKİKA: Alevler daireyi küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement