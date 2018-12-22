Son Dakika Haberleri: Bursa'da 7 Katlı Binada Yangın - 1

Bursa'da 7 Katlı Binada Yangın - 1

5 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 7 katlı bir binada yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

BURSA,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:06 Kaynak: DHA

İtfaiye, Osmangazi, Bursa, Güncel
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