Bursa'da 7 Katlı Binada Yangın - 1
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 7 katlı bir binada yangın çıktı.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
BURSA,(DHA
)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:06 Kaynak: DHA
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