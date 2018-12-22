Son Dakika Haberleri: Bursa'da 7 Katlı Binada Yangın

Bursa'da 7 Katlı Binada Yangın

5 saat önce

BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi.

Bursa'da 7 Katlı Binada Yangın, System.String[]
BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:16 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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