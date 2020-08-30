Bursa'da 7 yaşındaki Egemen Vakebors yaparak 30 Ağustosu kutladı - Son Dakika

Bursa'da 7 yaşındaki Egemen Vakebors yaparak 30 Ağustosu kutladı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Egemen Sarı amcası su sporları eğitmeni şafak Sarı ile birlikte İznik Gölünde vakebord yaptı.

4 yaşından beri amcası Şafak Sarı ile birlikte su sporlarına merakı olan Egemen 30 Ağustos zafer bayramı dolayısıyla Türkiyenin en büyük 5. Gölü olan İznik Gölünde Türk Bayrağı çarak 30 Ağustos Zaferi heyecanını yaşadı.

Bu spordan çok keyif aldığına vurgu yapan Egemen "Tüm herkesin Zafer Bayramını Kutluyorum" Dedi

Amcası Şafak Sarı İse "Egemen'in böyle anlamlı günde böyle bir etkinliğe imza atması bizleri gururlandırdı. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.