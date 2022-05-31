7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

31.05.2022 22:57

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu kesici aletle öldüren, 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu kesici aletle öldüren, 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti.

İpekyolu Mahallesi Genç Orman Sokak'taki evine işten dönen ve kapıyı anahtarıyla açamayan anne A.S. (37), küçük çocuğu R.S'nin (3) ağladığını duyunca durumu jandarmaya bildirdi.

Adrese giden jandarma ekipleri, kilidi kırarak eve girince baba ve oğlunun cesediyle karşılaştı, evdeki küçük çocuğu ise yaralı buldu.

Yaralı çocuk R.S, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre baba R.S'nin (42), 7 yaşındaki oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu 3 yaşındaki R.S'yi de yaraladıktan sonra iple kendisini asarak intihar ettiğini belirledi

Olay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuğunun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Baba R.S'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
BURSA'DA 3 VE 7 YAŞINDAKİ OĞULLARINI BIÇAKLAYIP, İNTİHAR ETTİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI BURSA'DA 3 VE 7 YAŞINDAKİ OĞULLARINI BIÇAKLAYIP, İNTİHAR ETTİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
22:52 Ayı tarafından saldırıya uğrayan adamın bir anlık hamlesi hayatta kalmasını sağladı
22:37 Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 23:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement