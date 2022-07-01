Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu belirlendi

01.07.2022 09:24
Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu belirlendi

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2015 yılında ormanlık alanda bulunan ve kimliği tespit edilemeyen yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2015 yılında ormanlık alanda bulunan ve kimliği tespit edilemeyen yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 yıl önceki faili meçhul olayla ilgili soruşturma yeniden ele alınarak araştırmalar derinleştirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde jandarma ekipleri ve uzmanlarca yapılan kazı çalışmaları ve incelemeler sonucu kadın cesedinin bulunduğu çukurun hemen yanında bir insana ait diş kemiklerine rastlandı. Bu bölgede araştırmalarını sürdüren ekipler, kadın cesedinin yakınında bir de erkek cesedinin olduğunu tespit etti.

Orta yaşlardaki iki kişinin yakıldıkları sırada hayatta olmadıkları, cesetlerinin altına odun konulup üstlerine de yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Savcılık, cesetlerin kimlere ait olduğunu, fail ya da failleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Kestel Ümitalan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda 18 Eylül 2015'te yangın olduğunu fark eden gözetleme kulesindeki görevli durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüş, bölgede inceleme yapan ekipler çukurun içinde ceset bulmuştu.

Cesedin, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda bir kadına ait olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada delil ve bulgular yetersiz olduğundan fail ya da faillere ulaşılamamıştı.

YORUMLAR
500
Tuzla'da boş arazide erkek cesedi bulundu Tuzla'da boş arazide erkek cesedi bulundu Mardin'de su kuyusunda erkek cesedi bulundu Mardin'de su kuyusunda erkek cesedi bulundu Mardin'de su kuyusunda erkek cesedi bulundu Mardin'de su kuyusunda erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement