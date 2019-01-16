Bursa'da 70 Bin Liralık Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi

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Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin