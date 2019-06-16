Son Dakika Haberleri: Bursa'da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti
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Bursa'da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

2 saat önce

Bursa'da traktörüyle pikniğe giden adam unuttuğu ızgarayı almaya giderken 70 metre yükseklikteki uçurumdan uçarak hayatını kaybetti.

Bursa'da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti, System.String[]
Bursa'da traktörüyle pikniğe giden adam unuttuğu ızgarayı almaya giderken 70 metre yükseklikteki uçurumdan uçarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Çoşkun Durmaz ailesiyle pikniğe gitti. Piknik alanına gittiklerinde unuttuğu ızgarayı almak için geri dönen Durmaz, dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktör ile 70 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlanarak traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayı gören talihsiz adamın ailesi hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri uçurumdan aşağıya yuvarlanan adamı çıkartmak için AFAD'a haber verdi. Ekipler 1 saatlik çalışma sonucunda Durmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Olay karşısında sinir krizi geçiren aileyi sağlık ve jandarma ekipleri sakinleştirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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