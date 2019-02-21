Son Dakika Haberleri: Bursa'da 70 Yaşındaki Adam İntihar Etti

Bursa'da 70 Yaşındaki Adam İntihar Etti

1 saat önce

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde A.B. (70) samanlıkta kendini asarak yaşamına son verdi.

Bursa'da 70 Yaşındaki Adam İntihar Etti, System.String[]
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde A.B. (70) samanlıkta kendini asarak yaşamına son verdi.

Kırsal Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden A.B., evinin alt katında bulunan samanlıkta kendini asarak intihar etti. A.B.'nin cesedi torunu tarafından bulundu. Evli ve 3 çocuk babası A.B.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. A.B.'nin cesedi ekiplerin çalışmalarının ardından ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:18 Kaynak: DHA

Büyükorhan, Bursa, Güncel
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