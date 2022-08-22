Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi - Son Dakika
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Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi

22.08.2022 17:46
Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi

Bursa'da 70 yıllık çınar ağacı kamyonun çarpması sonrası devrildi.

Bursa'da 70 yıllık çınar ağacı kamyonun çarpması sonrası devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, çınar ağacının devrilme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 16 AEJ 04 plakalı kamyon, seyir halindeyken 70 yıllık çınar ağacına çarptı. Kaza sonrası sürücünün yanında bulunan C.A. yaralanırken kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kapanan yol Büyükşehir Belediyesinin ağacı kaldırmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi - Son Dakika
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