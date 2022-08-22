Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 16 AEJ 04 plakalı kamyon, seyir halindeyken 70 yıllık çınar ağacına çarptı. Kaza sonrası sürücünün yanında bulunan C.A. yaralanırken kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kapanan yol Büyükşehir Belediyesinin ağacı kaldırmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.