Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

09.05.2022 09:09
Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Bursa'da yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kültürel ve tarihi mirasın korunmasına, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyon sonucu C.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise Doğu Roma Dönemi (Bizans) ve Helenistik Döneme ait oldukları tespit edilen 710 adet tarihi eser niteliği olan sikke, obje ve figürler ele geçirildi.

Şüpheli C.E. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı. - BURSA

Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Bizans, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi - Son Dakika
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