Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu - Son Dakika

Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu

6 saat önce

Bursa dahil olmak üzere 31 ilde uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 60 kişiye 2 milyon 936 bin 810 lira ceza kesildi.

Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu, System.String[]

Bursa dahil olmak üzere 31 ilde uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 60 kişiye 2 milyon 936 bin 810 lira ceza kesildi.


Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 büyükşehirde ve Zonguldak'da alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden, bin 60 kişiye toplamda 2 milyon 936 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.


Bursa'nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 896 kişiye 2 milyon 611 bin 189 lira, jandarma bölgesinde ise, 164 kişiye 325 bin 621 lira toplamda 2 milyon 936 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.


Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, yine aynı şekilde şehrin belirli noktalarında denetimlerini devam ettireceği öğrenildi. - BURSA

Zonguldak, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:15 Kaynak: İHA

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