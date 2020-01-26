Bursa'da 74 yaşında kadın yanarak can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 74 yaşında kadın yanarak can verdi - Son Dakika

Bursa'da 74 yaşında kadın yanarak can verdi

6 saat önce

Bursa'da 74 yaşında bir kadın, evinde yanarak hayatını kaybetti.

Bursa'da 74 yaşında kadın yanarak can verdi, System.String[]

Bursa'da 74 yaşında bir kadın, evinde yanarak hayatını kaybetti.


Bursa'da 74 yaşında bir kadın evinin mutfağında çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi Kırkpınar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Hayriye Yıldız'ın mutfağında sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları durumu 110 itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaşlı kadının yanmış bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde hazır bulunan 112 acil servis ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis olayla ilgili tahkikat çalışması başlattı. - BURSA

Hayriye Yıldız, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı Enkaz başında bekleyen köpeğin, acı bekleyişi sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 15:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 74 yaşında kadın yanarak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]