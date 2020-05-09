Bursa'da 75 bin çiftçiye yaban mersini fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa'da 75 bin çiftçiye yaban mersini fidanı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Bursa'da 75 bin çiftçiye yaban mersini fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ tarafından sürdürülen yaban mersini yetiştiriciliği projesi kapsamında 75 bin çiftçiye fidan verildi.

Bursa'da 75 bin çiftçiye yaban mersini fidanı dağıtıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ tarafından sürdürülen yaban mersini yetiştiriciliği projesi kapsamında 75 bin çiftçiye fidan verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 400 dönüm yeni yaban mersini bahçesi tesis edilecek. Bunun için 75 bin çiftçiye fidan dağıtıldı. Yıl sonuna kadar 150 bin çiftçiye yaban mersini fidanı temin edilmesi planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin tarımsal üretimde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bursa'nın yaban mersini başta olmak üzere birçok üründe iklim, coğrafya ve flora avantajlarına sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Şehrimizde katma değerli ürünlerin üretimini artırmak ve özellikle belli stratejik ürünlerde ön plana çıkmak, üreticimize bu alanda farkındalık kazandırmak istiyoruz. Geçen yıl 10 bin yaban mersini fidanını çiftçilere ulaştırmıştık. Bu yıl hedefi büyüterek 75 bin yaban mersini fidanını çiftçilerle buluşturduk. Yıl sonuna kadar 150 bin yaban mersinini toprakla buluşturmuş olacağız. Hedefimiz, Bursa'yı yaban mersini üretiminde merkez haline getirmek. Çiftçilerimiz süreçten çok memnun."

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:34 Kaynak: AA


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