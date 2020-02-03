Bursa'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bursa'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşlı bir kadın, evinde ölü bulundu.

Bursa'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşlı bir kadın, evinde ölü bulundu.

Ertuğrulgazi Mahallesi İnan Sokağı'nda bir apartmanda ailesiyle ikamet eden Belkıs Öden (75), evde yalnız olduğu sırada banyoya girdi.

Kadına ulaşamayan yakınları, kapıyı açamayınca polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Yaşlı kadının banyoda hareketsiz yattığını gören ekipler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kadının cesedi hastane morguna gönderildi.

Belkıs Öden'in ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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