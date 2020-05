Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan 8 apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi Kıymet Sokak'ta bulunan 8 apartman koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı. Konu ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu ilçesi Adaköy Mahallesi, Kıymet Sokak No: 3/5,No: 2/3, No: 7/1, No: 10, No: 11/5, No: 4/1, No: 4 ve No: 9 'da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."