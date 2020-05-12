Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

6 saat önce

Bursa'da 8 apartman karantinaya alındıBursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan 8 apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan 8 apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi Kıymet Sokak'ta bulunan 8 apartman koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı. Konu ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu ilçesi Adaköy Mahallesi, Kıymet Sokak No: 3/5,No: 2/3, No: 7/1, No: 10, No: 11/5, No: 4/1, No: 4 ve No: 9 'da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

Koronavirüs, Gürsu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:27 Kaynak: DHA


Son Dakika

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti         
23:40
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz         
23:30
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı         
23:17
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum         
23:11
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın         
23:08
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti         
22:57
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor         
22:52
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı         
22:45
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem         
22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz         
22:33
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi         
22:25
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor         
22:05
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir         
22:05
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi         
22:02
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı         
21:56
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış         
21:34
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu         
21:29
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi         
21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar         
21:14
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak         
21:02
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı         
21:00
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı         
20:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda         
20:14
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi         
20:09
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu         
19:52
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 23:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]