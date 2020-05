Bursa'da 8 apartmanda uygulanan karantina süreci sona erdi.



Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi



Kıymet Sokak No: 3/5, No: 2/3, No: 7/1, No: 10, No: 11/5, No: 4/1, No: 4 ve No: 9 'da karantina altına alınan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 14 günlük karantina sürecini tamamladı. - BURSA