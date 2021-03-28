Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı - Son Dakika

Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı

28.03.2021 17:13
Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı, System.String[]

Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yerini alan 8. Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri kazananları, Double F Restoran'da gerçekleştirilen Bursa Halkla İlişkiler Derneği ve HİÇ Ödülleri sosyal medyalarından yapılan canlı yayın ile Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim...

Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yerini alan 8. Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri kazananları, Double F Restoran'da gerçekleştirilen Bursa Halkla İlişkiler Derneği ve HİÇ Ödülleri sosyal medyalarından yapılan canlı yayın ile Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay tarafından açıklandı.

Hiçten HİÇ'e 8. Yıl sloganı ile gerçekleştirilen 8. HİÇ Ödül Töreni yaşanan pandemi nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilemedi. Sürecin uzaması sonrasında ödül kazananları BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, BHİD ve HİÇ Ödülleri sosyal medya hesaplarından canlı olarak açıkladı.

BHİD Başkanı Sönmezay, "Dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar yaşamadığımız bir sürecin içindeyiz. Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın da hakkını ödeyemeyiz. Gelenekselleşen ve 2020 yılı Nisan ayında her yıl olduğu gibi görkemli bir tören ile sahiplerine ulaştırmayı planladığımız ödüllerimizi bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında veremedik. Sürecin bitmesini temenni ederek yine bir tören ile vermeyi arzu ettik, fakat temenni ettiğimiz gibi olmadı. Bu yüzden de canlı yayın ile açıklamayı uygun gördük. Ödül alan proje sahiplerini ve firmalarımızı kutluyorum. Ödüller 9. HİÇ Ödülleri töreninde sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Pandemi yasaklarının kısmen hafiflediği bir dönemde, Olağan Genel Kurul zorunlu tarihinin de yaklaşması sebebiyle, 8. HİÇ Ödüllerinin kazananlarını açıkladıklarını dile getiren Sönmezay, "8. Hiç Ödülleri sürecinde, emek ve enerji harcayan, başta yönetim kurulu üyelerimize, HİÇ Ödülleri Komite Üyelerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyorum. Yine jüri üyelerimize, bize ayırdıkları zaman, verdikleri değerli öneri ve bilgileri ile projelerimizi puanlamaları sebebiyle de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bugün bize ev sahipliği yapan ve her zaman yanımızda olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na da teşekkürlerimizi iletmek isteriz" açıklamasında bulundu.

Bu yıl "Hiçten HİÇ'e 8. Yıl" sloganı ile yola çıkan HİÇ Ödülleri'nin jüri komitesini BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Özdemir, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak, Marka Mühendisi Ömürden Sezgin, Marka Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Özge Kanat ve BHİD adına BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay oluşturuyor.

Kurumsal İletişim kategorisinde Proyem Sanayi ve Tic. A.Ş (Matlı), Yetiş Proyem ile Kurum İçi İletişim kategorisinde Çilek Mobilya, Çilek Akademi ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde Eker Süt Ürünleri, Otizmli Bireyler İş Gücünde ile Sponsorluk İletişimi kategorisinde Lenovo Türkiye, Basketbolda Performansın Adı Lenovo ile Dijital İletişim kategorisinde Fabrika Mobil Kurum İçi Mobil Uygulaması ile Pazarlama İletişimi kategorisinde Media Markt Media Markt Hizmetler ile, Kamu Kuruluşları kategorisinde İnegöl Belediyesi, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ile STK kategorisinde BUSADER, Obezite 360 ile, Üni -Pr/ İletişim Fakülteleri kategorisinde ise Kurumsal İletişim kategorisinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Koustech Kurumsal İletişim Projesi ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü, Kitabın Işık Olsun ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü, Umut Işığı Alzheimer Hastalığında Zihni Dinç Tutma ile Pazarlama İletişimi kategorisinde T.C. Maltepe Üniversitesi, İznik'i Adım Adım Keşfet ile ödüle layık görüldü.

Bu yıl jüri özel ödülüne iki proje layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü BALKANTÜRKSİAD BALNET Projesi

Jüri Özel Ödül Uludağ Koleji, Dostum Doğa Projesi'nin oldu. - BURSA

Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı
Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı
Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı
Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı

Halkla İlişkiler, Pandemi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 8'incisi düzenlenen 'HİÇ Ödülleri' sahipleri açıklandı - Son Dakika


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