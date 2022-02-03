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Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon - Son Dakika

Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon

03.02.2022 14:24
Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon

Bursa'ya bir tır dolusu kaçak sigara getiren iki kişi ve 8 milyon 250 bin adet sigara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bursa'ya bir tır dolusu kaçak sigara getiren iki kişi ve 8 milyon 250 bin adet sigara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Durdurulan TIR'dan piyasa değeri yaklaşık 5 buçuk milyon lira olan fabrika sarımı 8 milyon 250 bin adet kaçak sigara çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Analiz ve İstatistik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Şubat günü Adana'dan Bursa'ya fabrikasyon olarak sarılmış olan bir tır dolusu sigara getirileceği istihbaratı aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, Z.A. ve K.D.'ye ait olduğunu tespit ettikleri ve takibe aldıkları TIR'ı düzenledikleri operasyonla Bursa il girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalar sonucu fabrikasyon olarak sarılmış ve kartonlara paketlenmiş 8 milyon 250 bin adet sigara ele geçirildi. Bu sigaralar 412 bin 500 pakete karşılık gelirken, piyasa değeri yaklaşık olarak 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri 8 milyon 250 bin adet sigaraya ve yüklü olan TIR'a el koyarak otoparka çektirdi. Düzenlenen operasyonda Z.A. ve K.D. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - BURSA

Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon
Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon
Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon
Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon
Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon
Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Adana, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon - Son Dakika
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