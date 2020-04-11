Bursa'da 9 hasta daha koronavirüsü yenerek taburcu edildi - Son Dakika

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Bursa'da 9 hasta daha koronavirüsü yenerek taburcu edildi
6 saat önce
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan 9 hasta, alkışlarla taburcu edildi.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan 9 hasta, alkışlarla taburcu edildi.
Gemlik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 9 hasta, sağlıklarına kavuştu. 9 hasta bugün taburcu edildi. Hastalar, Başhekim Şahmeran Çelenkoğlu ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine gönderildi.Hastaların 17 ile 93 yaş arasında olduğu tedavilerinin bir hafta ile 14 gün arasında değişen sürelerde tamamlandığı bilgisi verildi. Taburcu edilen hastalar, tedbir amaçlı evlerinde de 14 gün karantina altında kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:14 Kaynak: DHA
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