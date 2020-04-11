Bursa'da 9 kişi daha alkışlar eşliğinde taburcu oldu - Son Dakika

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Bursa'da 9 kişi daha alkışlar eşliğinde taburcu oldu
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde korona virüs sebebiyle hastanede tedavi gören 9 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu oldu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde korona virüs sebebiyle hastanede tedavi gören 9 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu oldu.
Bursa Gemlik Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi ile tedavi gören 9 hasta, hastane personelinin alkışları arasında taburcu edildi. Vatandaşlar da hastane çalışanlarına bakım ve ilgilerinden dolayı da teşekkür etti. Hastaların yaş aralıkları 17 ile 93 arasında değişirken, tedavilerinin de 14 gün ve bir hafta arasında sürdüğü ifade edildi. Taburcu edilen hastalar, tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde kalacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:12 Kaynak: İHA
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