Bursa'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin takipsizlik kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin takipsizlik kararı

08.06.2023 13:28

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl kasım ayında çıkan ve 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Yangının elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı, ölen anne Amina Eltaha Elmuse'nin bilgisizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olduğu, olay yerinde şüpheli davranış sergileyen kişilerin ise bulunmadığı belirtildi. Takipsizlik kararı, kimse şikayetçi olmadığı için verildi.

Geçen yıl kasım ayında Bursa'nın Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta 4 katlı binanın 2 katındaki evde çıkan yangında; Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse, çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ile yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşler hayatını kaybetti.

Yangın sırasında dışarıda olup, alevlere müdahale etmek isterken dumandan zehirlenen baba Hüseyin Aljasem ile 4'üncü katta mahsur kalıp, etkilenen 3 kişilik Suriyeli aile de hastanede tedavi oldu.

KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcının, 'taksirle yangına neden olma' suçlaması ile yürüttüğü soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı. Yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ile ölen diğer 2 çocuğun babası Amir El Cesim, ifadelerinde kimseden şikayetçi olmadıkları belirtti.

Bursa'daki Yangınla İlgili Takipsizlik Kararı Verildi

ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKMIŞ

Takipsizlik kararında yer alan bilirkişi raporuna göre, yangının elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtildi. Raporda, dairenin giriş kısmının sağında yer alan ilk odada çıkan yangına ilişkin, 'Elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimali yüksek görülmüştür' denildi. Raporda ayrıca anne Amina Eltaha Elmuse'nin, kolay yanan tekstil malzemelerini hatalı kullanımı, bilgisizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

Bursa'daki Yangınla İlgili Takipsizlik Kararı Verildi

ŞÜPHELİ DAVRANIŞI OLAN YOK

Kimya İhtisas Dairesi'nin raporuna göre de 9 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi ve alev yanıkları nedeniyle öldüğü kaydedildi. CD ve görüntü izleme tutanağında da olay yerinde şüpheli davranış sergileyen kişilerin bulunmadığına işaret edildi. 'Çok sayıda kişinin ifadelerinde de yangının başka birine izafe edilecek kasta ve taksire dayalı eylemi sonucunda gerçekleştiğine dair yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediği' yönünde ifadelerin yer aldığı kararda; suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı aktarıldı.

Bursa'daki Yangınla İlgili Takipsizlik Kararı Verildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Tuncay Öter: Ülkemizde adalet suçluya, güçlüye işlemiyor. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Abi bu nasıl bir kafa bu nasıl bir iş adam bir ülkeden savaştan kaçıyor bu ne keyif bu nasıl bir akıl tutulması yani benim canım ülkemde suriyeliler geldiğinde 3 milyon 600 bin kusurdu bu adamlardan diyelim 55 bini gitti açıklanan rakam diyelim 3 milyon 550 bin arkadaş gülüyorum ne diyeyim bilmiyorum hersey sabit mi kalki bu adamlar hele ki suriyeli itler hiç mi üretiyor ki bizim sokak kedisi bunlar kadar üretiyor adam öyle isimler takmış ki hani gerem merem yazık üzücü REIS lütfen yapma. Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
500

Suriye, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin takipsizlik kararı - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti
22:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik
22:24 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var
22:20 Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:11 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği megakent için 4 isim konuşuluyor
22:07 Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
21:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok
21:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'ta kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama: Hiçbirinin hayati tehlikesi yok
21:27 İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı
21:26 Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 23:09:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin takipsizlik kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement