Son Dakika Haberleri: Bursa'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
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Bursa'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir lisede poğaça yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir lisede poğaça yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sırameşeler Mahallesi'ndeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi kantininden poğaça alan öğrencilerden bazıları mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi.

Durumu fark eden okul idaresi ve öğretmenler, 9 öğrenciyi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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