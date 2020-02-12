Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili baba ve üvey anne adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili baba ve üvey anne adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili baba ve üvey anne adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle alakalı baba ve üvey annesi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili baba ve üvey anne adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle alakalı baba ve üvey annesi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde dün akşam ortaya çıkan korkunç olayda ihbar üzerine eve giden polis, yabancı uyruklu 9 yaşındaki Muhammet Hüseyin'in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri tespit edilen çocuğun cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Baba Yahya H., polise oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü öne sürdü. Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan baba ve Yahya H. ve üvey anne Emine H. adliyeye sevk edildi. Talihsiz çocuğun 2 kardeşi çocuk esirgeme kurumuna verilirken, ablasının da Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.


Ayrıca çocuğun cenazesinin Bursa Adli Tıp'ta beklediği ve yakınları tarafından alınacağı belirtildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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