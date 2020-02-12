Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili işkence iddiaları - Son Dakika
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Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili işkence iddiaları

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evlerinde ölü bulunan 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun vücudunda yanık ve darp izlerine rastlanması üzerine işkence iddiasıyla gözaltına alınan baba ve üvey anne, tutuklandı.

Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili işkence iddiaları, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evlerinde ölü bulunan 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun vücudunda yanık ve darp izlerine rastlanması üzerine işkence iddiasıyla gözaltına alınan baba ve üvey anne, tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muhammet H'nin evin banyosunda ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan babası Y.H. (40) ve üvey annesi E.H. (44) ile ablası H.H. (14), Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


İfadesine başvurulan H.H, üvey annesinin kardeşi ve kendisine uzun süredir kötü muamelede bulunduğunu, aç bırakıldığını ve dilendirildiklerini öne sürdü.


H.H'nin, E.H'nin zaman zaman kendisi ve kardeşinin vücuduna sıcak su dökerek işkence yaptığını, darbettiğini, kardeşinin de bu işkenceler sonucunda yaşamını yitirdiğini söylediği öğrenildi.


Bunun üzerine inceleme yapan ekipler, kızın vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine götürülen H.H, tedavi altına alındı.


Baba ile üvey anne adliyede


E.H, polise verdiği ifadede, üvey kızının kendisiyle ilgili iddialarını reddetti.

Üvey çocuklarıyla ilgilenmediğini kabul eden E.H'nin, Muhammet H'nin, ablası H.H. tarafından çamaşır suyuyla yıkandığını ve katilin bu çocuk olduğunu ileri sürdü.


Ailesiyle ve eviyle ilgilenmediği öğrenilen baba Y.H. ise konudan bilgisinin olmadığını iddia etti.


Kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Muhammet H'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanık ve darp izlerine rastlandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. ve E.H, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay


Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Suriye uyruklu Y.H, dün gece polis merkezine giderek, oğlu Muhammet H'nin evde hareketsiz yattığını, ölmüş olabileceğini söylemişti. Bunun üzerine eve giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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