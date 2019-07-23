Bursa'da 90 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:53 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskikaracakaya Mahallesi'nde yaşayan R.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.
R.Ö'yü takibe alan jandarma ekipleri, şüphelinin ormanlık alana Hint keneviri ektiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 90 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İnegöl Jandarma
Komutanlığına götürüldü.
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