Son Dakika Haberleri: Bursa'da 90 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Bursa'da 90 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'da 90 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskikaracakaya Mahallesi'nde yaşayan R.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.
R.Ö'yü takibe alan jandarma ekipleri, şüphelinin ormanlık alana Hint keneviri ektiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 90 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İnegöl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:53 Kaynak: AA
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