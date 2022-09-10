BURSA'DA 92 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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BURSA'DA 92 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

10.09.2022 12:04

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma operasyonunda yasa dışı kenevir üretimi yaparak satışa sunduğu belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma operasyonunda yasa dışı kenevir üretimi yaparak satışa sunduğu belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve ekim yaptığı arazide ise 92 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde yasa dışı kenevir üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından E.U. (45), F.D. (69) ve S.Ö.'nün (40), adreslerinde ve kullanımda bulunan arazilerde yasa dışı kenevir ekimi yapıp, kurutarak sattığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise boyları 2 ile 2,5 metre arasında değişen 92 kök kenevir ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Kenevir, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA 92 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA 92 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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