Bursa'da ablasını odaya kilitleyip balkondan rastgele ateş açan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da bir evden çevreye rastgele ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilerek yakalanıp adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Halil A, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 2. Karaca Sokak'ta bir binanın 5. katındaki dairenin balkonundan silahla rastgele ateş açıldığının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.

Ablasını odaya kilitlediği belirlenen Halil A. ile karşı binanın balkonundan iletişim kuran emniyet yetkilileri, onu ikna etmeye çalışmıştı.

Özel harekat ekipleri, ses bombası atarak koçbaşıyla kapıyı kırıp binaya girmiş, Halil A'yı gözaltına almıştı.