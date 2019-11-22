Bursa'da aç kalan ayı, yerleşim bölgesine indi

Bursa'da, aç kalan ayı, gece saatlerinde şehir merkezine indi. Ayının yerleşim bölgesinde koşturması, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde aç kalan bir ayı, yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye indi. Mahalle içerisinde yiyecek arayan ayı, yoldan geçen bir araç sürücüsünün önüne çıktı. Aracın önünde yaklaşık 500 metre koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. O anlar, araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Semih ŞAHİNBURSA, (DHA)