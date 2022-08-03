Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz yiyecek aramak için şehir merkezine indi. O sırada devriye gezen polis ekibi domuzun çöp konteynırlarında yiyecek aradığını gördü. Polis ekibi sirenlerini çalarak domuzu geldiği ormanlık alana kovaladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da polis şehir merkezine inen domuzu sirenle kovaladı - Son Dakika

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