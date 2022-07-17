Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Son Dakika
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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

17.07.2022 09:01

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi Bursa'da aç kalan domuzlar yemek aramak için şehir merkezine indi.

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

BURSA - Bursa'da aç kalan domuzlar yemek aramak için şehir merkezine indi.

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü havanın kararmasına yakın saatlerde yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynırlarda yemek arayan domuzlar mahallelinin şaşkın bakışları arasında geldikleri ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Son Dakika
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