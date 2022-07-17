Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü havanın kararmasına yakın saatlerde yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynırlarda yemek arayan domuzlar mahallelinin şaşkın bakışları arasında geldikleri ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Son Dakika

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