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Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi - Son Dakika

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

27.01.2022 09:33

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi Bursa'da kar yağışıyla birlikte aç kalan tilkiler yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi.

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

BURSA - Bursa'da kar yağışıyla birlikte aç kalan tilkiler yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan 2 tilki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesinde tilkiler yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kar yağdığı için yemek bulmakta zorlanan tilkiler şehir merkezine inerek çöp konteynerlerinden yiyecek aradı. Bu anlar bir vatandaş görüntüledi.

Hayvan Dernekleri yöneticileri, vatandaşlardan yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için civara yiyecek, ya da ekmek bırakmalarını istediler.

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

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İnegöl, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi - Son Dakika
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