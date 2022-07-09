Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti - Son Dakika
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Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

09.07.2022 10:34

- Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti 'Yanımdaki acemi kasaplar yüzünden kendimi kestim' Bursa'da kurban bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilene kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

- Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

'Yanımdaki acemi kasaplar yüzünden kendimi kestim'

BURSA - Bursa'da kurban bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilene kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini kesince hastanelerin yolunu tuttular. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar gerek ambulans ile gerekse özel araçları ile hastanelere geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazı vatandaşların kendileri keserken bazı vatandaşlarda arkadaşlarının acemilikleri yüzünden kesildiklerini söyledi.

Arkadaşlarının acemi kasaplığı yüzünden yaralandığını söyleyen Ziyattin Aydemir, 'Yıllardır kurban keserim şimdiye kadar hiç bişey olmamıştı. Ama bugün yanımdaki acemi kasaplar yüzünden kendimi yaraladım. Bu sene yanımdaki acemi kasap arkadaşlarım yüzünden bir şansızlık oldu. İşaret parmağım bayağı bir kesildi. Hastanede dikiş attılar parmağıma şimdide iyiyim' dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti - Son Dakika

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