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Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi - Son Dakika

Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi

14.02.2022 19:54

Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı.

Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi

BURSA Bursa'da fren yerine gaza basan acemi sürücü, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre ehliyetini yeni alan yabancı uyruklu sürücü kiralık otomobille seyir halindeyken karşıdan gelen minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Acemi sürücü panikleyerek fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarparak sürükledi. Kazayı gören cadde esnafı işyerlerinden dışarıya çıkarak yaralılara yardım etti. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre yaralılardan birinin sağ bacağında kırık tespit edilirken, diğer yaralıların ise vücutlarında sıyrıkları ve ezilmeler meydana geldi.

Sürücü yeni ehliyet almış, araç kiralık

İşyerinin önünde meydana gelen kazada yaralıların yardımına koşan ve 112'yi arayarak yardım isteyen Cebrail Beyaztaş, "Mağazamda oturuyorduk. Bir anda dışarıda gürültü koptu. Çıktığımda insanlar savrulmuştu. 4 kişiye vurmuştu. Vuran da yabancı uyruklu. Yaralılara müdahale ettik. Bir abinin ayağı kırılmıştı. Ambulans çağırdık ve sonra götürdüler. Bize söyledikleri kadarıyla fren yerine gaza basmış. Yeni ehliyet almış ve araç kiralıkmış. Kadınlardan birinin burnu kanıyordu. Sağlık personeli neyin var diye sorunca sırtım acıyor dedi. Daha sonra polis ortalığı toparladı ve çocuğu alıp gitti" dedi.

Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi
Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi
Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi

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Ehliyet, Bursa, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına böyle daldı... Fren yerine gaza bastı, 4 kişiyi ezdi - Son Dakika
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