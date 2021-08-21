Bursa'da Acemler Kavşağı'ndaki tüp geçitte çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler Kavşağı'ndaki trafik yükünü azaltmak için projelendirilen ve Hayran Cadde ile Oulu Caddesi'ni yer altından birbirine bağlayan tüp geçitte çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa trafiğinin kilit noktası konumundaki Acemler Kavşağı'nı rahatlatmak için yapılan bir çalışma sona erdi.

D-200 Karayolunun yüklerini farklı bölgelere dağıtmak, Hayran Caddesi ve D-200 kara yolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri amacıyla alt geçit uzunluğu 200 metre, yer altı geçit kesimi 45 metre uzunluğunda, iki şeritli tüp geçit yapıldı.

Acemler Emniyet Müdürlüğü binası önündeki kavşak lupunda başlayan çalışma ile Hayran Caddesi'nden gelen araçlar, artık tüp geçit ile Oulu Caddesi'ne bağlanacak.

Araçlar, bağlantı yollarını kullanarak Zübeyde Hanım Caddesi'ne yönlendirilerek kavşak köprüsünü kullanabilecek. Tüp geçit, inşaatı devam eden Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu kaynaklı yoğunluğun dağıtılmasında rol oynayacak.

Tüp geçitteki ilk sürüşü gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler'deki günlük araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğunu belirtti.

Bölgeyi bütüncül bir planlama ile ele aldıklarını aktaran Aktaş, "Şerit genişletmeleri, çevredeki bağlantı yolları ve tüp geçitle yoğunluğu azaltmayı hedefledik. Tüp geçit, aktarma merkezi, otopark, sinyalize kavşak, yol ve aydınlatmalar kapsamında yapılan çalışmalar için 25 milyon liradan fazla harcandı. Bölgedeki düzenlemeler Bursa'ya hayırlı olsun." ifadesini kullandı.